В родной ростовский клуб СКА вернулся полузащитник Никита Васильев

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:38:49+03:00

У ростовского СКА еще одно новое приобретение. Фото: "СКА-Ростов-на-Дону"

28-летний игрок подписал контракт на год

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В ростовском футбольном клубе СКА появился еще один новый игрок.

Стоит отметить, что совсем недавно команда прошла лицензирование и получила разрешение на выступление в Профессиональной футбольной лиге. Теперь донские армейцы вплотную занялись усилением состава.

Еще одним новым приобретением красно-синих стал 28-летний полузащитник Никита Васильев. Напомним, что футболист уже ранее защищал цвета СКА. На его счету 38 игр в период с 2016-го по 2018-й годы.

- Полузащитник подписал контракт с ФК СКА Ростов-на-Дону сроком на один год, - уточнили в пресс-службе ростовского клуба.

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За свою новую команду Даниил Иванков будет играть как минимум до 1 июня 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU