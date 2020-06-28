2020-06-28T13:09:59+03:00
Общество

Новые зараженные коронавирусом обнаружились в 19 городах и районах региона

За сутки заражены оказались 109 человек
Виктория Никитина
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Коронавирус в 19 городах и районах регионаКоронавирус в 19 городах и районах регионаФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростовской области еще 109 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом.

Зараженные были обнаружены в 19 городах и районах донского региона. А именно: в Ростове-на-Дону - 73 человека, Белокалитвинском районе - 5 человек, Азове - 4 человека, Мясниковском районе - 4 человека, Азовском районе - 3 человека, Каменске-Шахтинском - 3 человека, Батайске - 2 человека, Волгодонске - 2 человека, Шахтах - 2 человека, Неклиновском районе - 2 человека, Аксайском районе - 1 человек, Новошахтинске - 1 человек, Кагальницком районе - 1 человек, Мартыновском районе - 1 человек, Матвеево-Курганском районе - 1 человек, Милютинском районе - 1 человек, Обливском районе - 1 человек, Октябрьском районе - 1 человек, Чертковском районе - 1 человек.

Из общего количества зараженных 35 человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни 117 дончан не смогли спасти медики.

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За минувшие сутки выздоровел 271 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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