Новые зараженные коронавирусом обнаружились в 19 городах и районах региона

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:09:59+03:00

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В Ростовской области еще 109 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом.

Зараженные были обнаружены в 19 городах и районах донского региона. А именно: в Ростове-на-Дону - 73 человека, Белокалитвинском районе - 5 человек, Азове - 4 человека, Мясниковском районе - 4 человека, Азовском районе - 3 человека, Каменске-Шахтинском - 3 человека, Батайске - 2 человека, Волгодонске - 2 человека, Шахтах - 2 человека, Неклиновском районе - 2 человека, Аксайском районе - 1 человек, Новошахтинске - 1 человек, Кагальницком районе - 1 человек, Мартыновском районе - 1 человек, Матвеево-Курганском районе - 1 человек, Милютинском районе - 1 человек, Обливском районе - 1 человек, Октябрьском районе - 1 человек, Чертковском районе - 1 человек.

Из общего количества зараженных 35 человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни 117 дончан не смогли спасти медики.

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Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека.

За минувшие сутки выздоровел 271 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU