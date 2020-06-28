Жуткая духота и грозы ожидают ростовчан на предстоящей неделе

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:32:17+03:00

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На следующей неделе в донской столице ожидается жаркая, но в то же время дождливая погода. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

Сегодня, в воскресенье, температура воздуха поднимется до +32 градусов Цельсия. Но погода будет стоять облачно. Поздним вечером температура начнет понижаться и упадет до +19 градусов.

С понедельника на Ростов-на-Дону обрушатся дожди с грозами. Лить с неба будет до среды, но температура при этом будет держаться около +31 градуса по Цельсию.

В четверг осадки наконец прекратятся, но переменная облачность все-таки останется. Жителям города в этот день синоптики пообещали жаркую погоду с температурой +30 градусов.

В пятницу станет еще жарче - до +32 градусов, а в субботу - до +33 градусов.

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Кроме того, атмосферное давление начнет стремительно падать.

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ИСТОЧНИК KP.RU