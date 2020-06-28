Еще два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки
В донском регионе, по последним данным Роспотребнадзора, были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.
- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия – еще два человека с COVID-19. Это 84-летний мужчина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания и 73-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Таким образом, общее количество смертей от коронавируса достигло 117 человек.
Стоит отметить, что в донском регионе за весь период были заражены уже 9 420 человек. 35 дончан из общего количества заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Новые зараженные коронавирусом обнаружились в 19 городах и районах региона.
За сутки заражены оказались 109 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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