Еще два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:55:08+03:00

От коронавируса в донском регионе скончались еще два человека Фото: "КП" Архив

Врачи не смогли спасти жизни уже 117 человек

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В донском регионе, по последним данным Роспотребнадзора, были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.

- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия – еще два человека с COVID-19. Это 84-летний мужчина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания и 73-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, общее количество смертей от коронавируса достигло 117 человек.

Стоит отметить, что в донском регионе за весь период были заражены уже 9 420 человек. 35 дончан из общего количества заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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За сутки заражены оказались 109 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU