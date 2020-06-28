2020-06-28T15:00:44+03:00
Происшествия

Избивший прохожего ростовчанин проведет более двух лет в колонии строгого режима

Злоумышленник еще украл у прохожего рюкзак с вещами
Виктория Никитина
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В Ростове осудили напавшего на прохожего злоумышленникаВ Ростове осудили напавшего на прохожего злоумышленникаФото: "КП" Архив
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В донской столице осудили местного жителя, который избил и ограбил прохожего на улице.

Приговор по статье «Грабеж с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» 35-летнему Араику Григоряну огласил Железнодорожный районный суд.

Источник портала DonDay.ru, сообщает, что происшествие случилось еще 19 марта около четырех часов утра в переулке Вагонном. В этот день Араик подошел на улице к молодому человеку, несколько раз ударил его по лицу, а затем забрал рюкзак, в котором находились нижнее белье, брюки, шапка, шарф, перчатки, геймпад и смартфон. Пока пострадавший был дезориентирован, злоумышленник схватил вещи и скрылся с места преступления.

Потерпевший поспешил обратиться с заявлением в полицию, и правоохранителям удалось задержать Араика. Позже стало известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- За совершенное преступление суд приговорил обвиняемого к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима, - отметил источник. - Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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