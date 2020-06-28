Избивший прохожего ростовчанин проведет более двух лет в колонии строгого режима

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:00:44+03:00

Злоумышленник еще украл у прохожего рюкзак с вещами

Изменить размер текста: A A

В донской столице осудили местного жителя, который избил и ограбил прохожего на улице.

Приговор по статье «Грабеж с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» 35-летнему Араику Григоряну огласил Железнодорожный районный суд.

Источник портала DonDay.ru, сообщает, что происшествие случилось еще 19 марта около четырех часов утра в переулке Вагонном. В этот день Араик подошел на улице к молодому человеку, несколько раз ударил его по лицу, а затем забрал рюкзак, в котором находились нижнее белье, брюки, шапка, шарф, перчатки, геймпад и смартфон. Пока пострадавший был дезориентирован, злоумышленник схватил вещи и скрылся с места преступления.

Потерпевший поспешил обратиться с заявлением в полицию, и правоохранителям удалось задержать Араика. Позже стало известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- За совершенное преступление суд приговорил обвиняемого к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима, - отметил источник. - Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону гопник избил и ограбил прохожего за отказ купить ему выпивку.

Добычей 25-летнего рецидивиста стали наручные часы и банковские карты пострадавшего.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU