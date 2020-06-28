2020-06-28T16:14:18+03:00
Общество

В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог

Проезжие части будут построены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Виктория Никитина
Поделиться:
В микрорайоне Левенцовский появятся пять новых дорогВ микрорайоне Левенцовский появятся пять новых дорогФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице в ближайшее время в микрорайоне Левенцовский появятся пять новых дорог.

Ситименеджер Алексей Логвиненко лично проинспектировал ход строительства проезжих частей. За 10 лет здесь было возведено более 50 многоэтажных домов. Вместе с высотками должны были появиться и дороги, но подрядчик по неизвестной причине не стал этим заниматься. В связи с этим в эту ситуацию вмешался город.

В нынешнем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут построены пять дорог. Они будут пролегать на улицах Еляна, Ткачева, проспектах Солженицына и Маршала Жукова. Для автомобилистов оборудуют более тысячи мест для парковки.

- Все инфраструктурные вопросы должны быть решены в течение двух лет. Это будет удобный, красивый и современный район для жизни ростовчан, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на строительство дороги в Левенцовке потратят 92 миллиона рублей.

На сайте госзакупок объявлен тендер.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака
В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым
Избивший прохожего ростовчанин проведет более двух лет в колонии строгого режима
Еще два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки
Жуткая духота и грозы ожидают ростовчан на предстоящей неделе
Новые зараженные коронавирусом обнаружились в 19 городах и районах региона
В родной ростовский клуб СКА вернулся полузащитник Никита Васильев
В Ростовской области от коронавируса за сутки излечились 129 человек
Увеличить количество детских садов и школ просят жители Ленинского района
Центральные ростовские улицы останутся без горячей воды на две недели
Продлить дорогу на Пацаева потребовали местные жители
О чрезвычайной пожароопасности дончан предупредили спасатели
День молодежи в донском регионе отпраздновали онлайн
Оперштаб РПЛ: почему "Ростов" имел право включить в заявку Хорена Байрамяна
На старом автовокзале Ростова перевернулась иномарка
Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека
Аномально жаркий июль ожидается в донском регионе
Среди новых зараженных коронавирусом большинство люди среднего возраста
В Ростовской области на волю выпусти 400 уток-крякв
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: 10 человек скончались от опасной инфекции
Дончане хотят потратить 500 миллионов рублей на машины скорой помощи
"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе