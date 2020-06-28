В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
В донской столице в ближайшее время в микрорайоне Левенцовский появятся пять новых дорог.
Ситименеджер Алексей Логвиненко лично проинспектировал ход строительства проезжих частей. За 10 лет здесь было возведено более 50 многоэтажных домов. Вместе с высотками должны были появиться и дороги, но подрядчик по неизвестной причине не стал этим заниматься. В связи с этим в эту ситуацию вмешался город.
В нынешнем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут построены пять дорог. Они будут пролегать на улицах Еляна, Ткачева, проспектах Солженицына и Маршала Жукова. Для автомобилистов оборудуют более тысячи мест для парковки.
- Все инфраструктурные вопросы должны быть решены в течение двух лет. Это будет удобный, красивый и современный район для жизни ростовчан, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU