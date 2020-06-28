2020-06-28T17:41:41+03:00
Общество

Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака

Запасы этих видов близки к критическим
Виктория Никитина
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В Ростове иссякают запасы судака и лещаВ Ростове иссякают запасы судака и лещаФото: "КП" Архив
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В Ростовской области сильно истощились запасы судака и леща в реке Дон.

Об этом сообщили в Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства. Сейчас специалисты очень опасаются, что эти рыбы в акватории Дона могут исчезнуть вовсе. Ведь запас и уровень улова ценных видов рыб на данный момент крайне мал. Нынешние показатели самые низкие за последние почти 100 лет.

Как сообщает портал Donnews, из года в год в Дон выпускают молодняк рыб, но, похоже, они не дают ожидаемого прироста. Кроме того, в минувшие три года молодежь не выпускали.

- Запасы этих видов близки к критическим. Это говорит о неспособности в естественных условиях дать урожайное поколение. Сейчас нет возможности восстановить популяцию без искусственного воспроизведения, - говорится в сообщении.

На данный момент запас судака в водоемах региона составляет 320 тонн, а это в семь раз ниже критического уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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