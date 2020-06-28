Лже-сотрудник банка похитил со счета доверчивого ростовчанина 140 тысяч рублей
В Ростове разыскивают подозреваемого в совершении кражи.
В полицию обратился мужчина и сообщил, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что по его карте происходят сомнительные операции. Чтобы их остановить, было предложено продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. Доверчивый мужчина совершил ряд предложенных действий, а затем с его банковского счета списались все денежные средства в размере 140 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Полиция ведет поиски злоумышленника.
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ИСТОЧНИК KP.RU