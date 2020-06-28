2020-06-28T20:14:11+03:00
Происшествия

Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан

Мужчина положил ногу на ногу и откинулся на спинку скамейки
Виктория Никитина
Поделиться:
Мужчина выпал из окна в Ростове. Фото: соцсетиМужчина выпал из окна в Ростове. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Из окна в Ростове по неизвестной причине выпал местный житель.

Инцидент произошел в западном микрорайоне около десяти часов утра. Мужчина выпал из окна на 10 этаже. Он приземлился на асфальт и незамедлительно скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили местные жители в одном из городских пабликов соцсети.

- На погибшем были надеты рубашка и шорты, в кармане лежал паспорт. Как именно он выпал, остается загадкой, - написал автор поста.

Автор публикации приложил снимки, на которых можно рассмотреть место происшествия. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего. Больше всего ростовчан удивил вальяжно сидящий на лавочке пенсионер прямо перед трупом. Мужчина закинул ногу на ногу и откинулся на спинку скамейки, оперевшись на нее локтями.

«Особенно пенсионер поражает, сидит такой на лавочке, отдыхает», - написали подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Батайске мужчина выпал из окна многоквартирного дома.

По факту проводится проверка.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жара вынудила ростовчан пренебречь самоизоляцией
В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи
Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан
Лже-сотрудник банка похитил со счета доверчивого ростовчанина 140 тысяч рублей
КПРФ выдвинула кандидатуру Евгения Бессонова на губернаторские выборы
Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака
В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым
Избивший прохожего ростовчанин проведет более двух лет в колонии строгого режима
Еще два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки
Жуткая духота и грозы ожидают ростовчан на предстоящей неделе
Новые зараженные коронавирусом обнаружились в 19 городах и районах региона
В родной ростовский клуб СКА вернулся полузащитник Никита Васильев
В Ростовской области от коронавируса за сутки излечились 129 человек
Увеличить количество детских садов и школ просят жители Ленинского района
Центральные ростовские улицы останутся без горячей воды на две недели
Продлить дорогу на Пацаева потребовали местные жители
О чрезвычайной пожароопасности дончан предупредили спасатели
День молодежи в донском регионе отпраздновали онлайн
Оперштаб РПЛ: почему "Ростов" имел право включить в заявку Хорена Байрамяна
На старом автовокзале Ростова перевернулась иномарка
Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека
Аномально жаркий июль ожидается в донском регионе
Среди новых зараженных коронавирусом большинство люди среднего возраста
В Ростовской области на волю выпусти 400 уток-крякв
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: 10 человек скончались от опасной инфекции
Дончане хотят потратить 500 миллионов рублей на машины скорой помощи
"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе