Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:14:11+03:00

Мужчина положил ногу на ногу и откинулся на спинку скамейки

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Из окна в Ростове по неизвестной причине выпал местный житель.

Инцидент произошел в западном микрорайоне около десяти часов утра. Мужчина выпал из окна на 10 этаже. Он приземлился на асфальт и незамедлительно скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили местные жители в одном из городских пабликов соцсети.

- На погибшем были надеты рубашка и шорты, в кармане лежал паспорт. Как именно он выпал, остается загадкой, - написал автор поста.

Автор публикации приложил снимки, на которых можно рассмотреть место происшествия. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего. Больше всего ростовчан удивил вальяжно сидящий на лавочке пенсионер прямо перед трупом. Мужчина закинул ногу на ногу и откинулся на спинку скамейки, оперевшись на нее локтями.

«Особенно пенсионер поражает, сидит такой на лавочке, отдыхает», - написали подписчики.

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По факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU