В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:22:58+03:00

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В Ростове среди ночи местный житель открыл огонь из охотничьего ружья.

Инцидент произошел в Первомайском районе города на улице Казахской в районе дома № 55а. В ночь на 28 июня мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Патроны оказались холостыми. Услышавшие стрельбу ростовчане незамедлительно обратились в полицию. Нарушителя задержали на месте преступления.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Полиция выясняет все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU