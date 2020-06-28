В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи
В Ростове среди ночи местный житель открыл огонь из охотничьего ружья.
Инцидент произошел в Первомайском районе города на улице Казахской в районе дома № 55а. В ночь на 28 июня мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Патроны оказались холостыми. Услышавшие стрельбу ростовчане незамедлительно обратились в полицию. Нарушителя задержали на месте преступления.
- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
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Полиция выясняет все детали случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU