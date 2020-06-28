Жара вынудила ростовчан пренебречь самоизоляцией

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:42:30+03:00

Люди уехали на пляж в станицу Багаевскую

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В соцсетях дончане показали, как сегодня днем выглядел пляж в станице Багаевской.

Берег оказался до отказа заполнен людьми. Хотя пляжи на данный момент из-за пандемии коронавируса. Но беспощадная ростовская жара не оставляет местным жителям шансов, кроме как пренебречь самоизоляцией и отправиться освежиться на водоем.

Подписчики паблика, в котором был опубликован снимок, поддержали такое времяпрепровождение.

«Да и пусть наслаждаются! Все тесно общаются только со своей семьей, в чем проблемы? Если не будете целоваться с чужой женой и плеваться в чужого мужа, все будет хорошо», - прозвучало в комментариях.

Другие пользователи заявили, что аналогичные ситуации происходят и на многих других пляжах.

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ИСТОЧНИК KP.RU