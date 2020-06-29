В донской столице по неизвестной причине вспыхнула бетонная фабрика

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:03:46+03:00

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Минувшим вечером в Ростове загорелась бетонная фабрика ООО «КСМ Бетон Дон».

Инцидент произошел вчера, 28 июня, около половины пятого вечера на улице Туркестанской. По предварительным данным возгорание по неизвестной причине произошло на площади в 50 квадратных метров. К приезду огнеборцев пламя уже охватило складское помещение, пристройку и автомобиль КамАЗ.

Пожарные боролись с огнем более, чем полчаса. К тушению пожара были привлечены 15 спасателей и шесть единиц техники. Пламя было полностью ликвидировано примерно в 17:00.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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В социальных сетях уже появилось видео очевидцев пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU