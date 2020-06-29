В Ростовской области поймали похитителя канализационных люков

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:12:26+03:00

Ранее мужчина уже был судим за убийство

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В полицию в Красносулинском районе обратился руководитель одной из компаний, которая занимается обслуживанием городских коммунальных сетей. Он заявил о краже крышек от канализационных люков.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и отыскали подозреваемого. Им стал 53-летний местный житель. Он шел днем по улице и заметил канализационные люки. Злоумышленник не смог удержаться - погрузил их в тачку и сдал на металлолом. Позже стало известно, что ранее подозреваемый уже был судим за убийство.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Он орудовал в Пролетарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU