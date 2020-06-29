2020-06-29T19:54:21+03:00
Общество

В Крыму на воду спустили древнегреческую галеру для прогулок

Судно на воде выглядит весьма успешно
Виктория Никитина
Поделиться:
Древнегреческую галеру спустили на воду в КрымуДревнегреческую галеру спустили на воду в КрымуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В крымском Судаке появилась новая достопримечательность.

На воду там спустили древнегреческую галеру «Таврида». Судно будет предназначено для прогулок, на минувших выходных оно уже было протестировано. Об этом сообщает "КП-Кубань".

- Лучше на судно смотреть с ближайших гор - будто первые мореходы и древний корабль зашел в бухту, - поделились впечатлениями очевидцы.

Судно на воде выглядит очень эффектно: носовая часть «Тавриды» украшена головой «Троянского коня», а по борту - установлен ряд колесниц, с переходом в виде дельфинов.

Длина «Тавриды» 18,5 метра, ширина - 4 метра. Корабль приводят в движение 30 гребцов, при помощи пятиметровых весел.

В помощь гребцам установлены два мощных навесных мотора производства Японии. В общей сложности на борту могут уместиться 90 взрослых и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Круизный теплоход может связать Ростов-на-Дону с портами Крыма.

Транспортные компании заинтересованы в организации таких перевозок.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Укладку асфальта в дождь запечатлели ростовчане в центре города
В Крыму на воду спустили древнегреческую галеру для прогулок
В Ростовской области поймали похитителя канализационных люков
В Ростове отремонтировали больше половины дорог из плана на год
В Ростовской области водитель «КамАЗа» спровоцировал смертельную аварию
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова снова удивила фанатов
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции