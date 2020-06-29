В Крыму на воду спустили древнегреческую галеру для прогулок

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:54:21+03:00

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В крымском Судаке появилась новая достопримечательность.

На воду там спустили древнегреческую галеру «Таврида». Судно будет предназначено для прогулок, на минувших выходных оно уже было протестировано. Об этом сообщает "КП-Кубань".

- Лучше на судно смотреть с ближайших гор - будто первые мореходы и древний корабль зашел в бухту, - поделились впечатлениями очевидцы.

Судно на воде выглядит очень эффектно: носовая часть «Тавриды» украшена головой «Троянского коня», а по борту - установлен ряд колесниц, с переходом в виде дельфинов.

Длина «Тавриды» 18,5 метра, ширина - 4 метра. Корабль приводят в движение 30 гребцов, при помощи пятиметровых весел.

В помощь гребцам установлены два мощных навесных мотора производства Японии. В общей сложности на борту могут уместиться 90 взрослых и детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU