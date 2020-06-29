Укладку асфальта в дождь запечатлели ростовчане в центре города
Очередную, ставшую традиционной для ростовчан, укладку асфальта в проливной дождь запечатлели читатели "КП-Ростов-на-Дону".
Рабочие в поте лица трудились на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской. Раскаленный асфальт они разравнивали на мокрой после проливного дождя поверхности. Сотрудники коммунальных служб выполняли уже ручную часть работы, когда их запечатлел один из наших читателей.
- Ямочный ремонт дорожные службы делали там три дня назад, - сообщили представители коммунальных служб.
Есть вероятность, что в этом месте велись какие-то аварийные работы.
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Рабочие укатывали асфальт прямо на лужи.
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ИСТОЧНИК KP.RU