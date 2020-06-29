2020-06-29T20:42:26+03:00
Общество

Укладку асфальта в дождь запечатлели ростовчане в центре города

Рабочие трудились на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской
Виктория Никитина
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В Ростове коммунальщики провели очередную укладку асфальта в дождьВ Ростове коммунальщики провели очередную укладку асфальта в дождьФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Очередную, ставшую традиционной для ростовчан, укладку асфальта в проливной дождь запечатлели читатели "КП-Ростов-на-Дону".

Рабочие в поте лица трудились на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской. Раскаленный асфальт они разравнивали на мокрой после проливного дождя поверхности. Сотрудники коммунальных служб выполняли уже ручную часть работы, когда их запечатлел один из наших читателей.

- Ямочный ремонт дорожные службы делали там три дня назад, - сообщили представители коммунальных служб.

Есть вероятность, что в этом месте велись какие-то аварийные работы.

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Рабочие укатывали асфальт прямо на лужи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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