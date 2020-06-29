В ростовском аэропорту сел самолет с отказавшим двигателем

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:18:26+03:00

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В Ростове-на-Дону приземлился борт, у которого по неизвестным причинам отказал один из двигателей.

Причину неисправности, внезапно возникшей в самолете рейса авиакомпании S7, предстоит выяснить техническим специалистам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

К счастью, в результате произошедшего никто из пассажиров и сотрудников авиаборта не пострадал. Свою проверку начала транспортная прокуратура. Пассажиры, ожидающие вылета в Москву, были переоформлены на другой рейс.

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Посадка прошла в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU