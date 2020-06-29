В центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании
В донской столице пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании.
Инцидент произошел в самом центре Ростова, на улице Большой Садовой. В одном из заброшенных зданий на чердаке по неизвестной причине вспыхнул пожар. Пламя распространилось на 100 квадратных метров.
- К тушению пожара привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники, - сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на региональное управление МЧС.
Огнеборцы пытались ликвидировать возгорание целый час. Пламя удалось потушить. Информации о пострадавших в пожаре пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU