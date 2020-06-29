В центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:00:09+03:00

В Ростове потушили пожар в заброшенном здании Фото: "КП" Архив

Борьбу с огнем вели в течение часа

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В донской столице пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании.

Инцидент произошел в самом центре Ростова, на улице Большой Садовой. В одном из заброшенных зданий на чердаке по неизвестной причине вспыхнул пожар. Пламя распространилось на 100 квадратных метров.

- К тушению пожара привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники, - сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на региональное управление МЧС.

Огнеборцы пытались ликвидировать возгорание целый час. Пламя удалось потушить. Информации о пострадавших в пожаре пока не поступало.

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На месте - 32 пожарных и восемь машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU