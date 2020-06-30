Павел Мамаев: "Болельщики - наш 12 игрок"

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:01:14+03:00

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Полузащитник донского футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев высказал свое мнение о болельщиках команды.

Напомним, что игрок является автором первого гола в ворота тульского «Арсенала». Павел Мамаев настолько проникся к донским болельщикам, что даже назвал их 12-м игроком команды. По его словам, город живет просто футболом.

- Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая! Хоть стадион и не был полный, как на прошлых матчах, но сложилось ощущение, что трибуны заполнены битком. Болельщики — наш 12-й игрок, который помогает достичь результата. Чувствую тепло и любовь болельщиков, как город живет футболом и нашей командой, - приводит слова футболиста издание REGNUM.

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ИСТОЧНИК KP.RU