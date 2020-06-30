2020-06-30T08:28:19+03:00
Общество

В Ростове неравнодушный местный житель принялся регулировать движение из-за сломавшегося светофора

Мужчина выполнял роль регулировщика до приезда ГИБДД
Виктория Никитина
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Парень регулировал движение из-за сломавшегося светофора до приезда ГИБДД. Фото: соцсетиПарень регулировал движение из-за сломавшегося светофора до приезда ГИБДД. Фото: соцсети
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В донской столице на одном из перекрестков в центре города сломался светофор.

Во избежание пробок и ДТП, местный житель взял на себя роль регулировщика. Молодой человек руководил автомобилистами при помощи зонтика. В какой-то момент ему кто-то даже одолжил ярко салатовый жилет со светоотражателями. Поступок ростовчанина прохожие сняли на видео и выложили запись в одном из городских пабликов соцсети.

- На Будённовском/ Красноармейской отключился светофор и прохожий начал регулировать движение. Подъехали гаишники, пожали руку, - написал автор ролика.

Поступок ростовчанина вызвал восторженные отклики подписчиков сообщества. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что мужчине за такой поступок может грозить штраф. В региональной Госавтоинспекции пока не прокомментировали ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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