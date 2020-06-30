В Ростове неравнодушный местный житель принялся регулировать движение из-за сломавшегося светофора
В донской столице на одном из перекрестков в центре города сломался светофор.
Во избежание пробок и ДТП, местный житель взял на себя роль регулировщика. Молодой человек руководил автомобилистами при помощи зонтика. В какой-то момент ему кто-то даже одолжил ярко салатовый жилет со светоотражателями. Поступок ростовчанина прохожие сняли на видео и выложили запись в одном из городских пабликов соцсети.
- На Будённовском/ Красноармейской отключился светофор и прохожий начал регулировать движение. Подъехали гаишники, пожали руку, - написал автор ролика.
Поступок ростовчанина вызвал восторженные отклики подписчиков сообщества. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что мужчине за такой поступок может грозить штраф. В региональной Госавтоинспекции пока не прокомментировали ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU