В Ростовской области теперь можно посещать леса

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:00:28+03:00

Но стоит отметить, что со 2 апреля установлен противопожарный режим

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В Ростовской области местным жителям теперь разрешили посещать леса.

Изменения были внесены в постановление № 587 от 26 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области сегодня, 30 июня.

Ранее в регионе из-за пандемии коронавируса был введен запрет на посещение лесов, а сегодня он, наконец, снят. Но стоит отметить, что со 2 апреля в Ростовской области установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU