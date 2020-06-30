Донской судья отделался предупреждением за копирование обвинительного заключения
Судье Кировского районного суда Ростова-на-Дону Александру Енину вынесли предупреждение из-за ошибок в мотивировочной части приговора. Об этом сообщает портал Право.ру, ссылаясь на вестник Высшей квалификационной коллегии судей.
В ходе следствия стало известно, что судья при рассмотрении дела скопировал письменные доказательства из обвинительного заключения. Стоит отметить,что он даже не перепроверил, то что вышло по итогу, и ошибки письменного стиля следователя оказались не исправлены.
В Квалификационной коллегии судей Ростовской области приняли решение о том, что суд не оценил доводы, приведенные подсудимым и его защитником. Таким образом, приговор не соответствует требованиям статьи 303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".
Енин в свое оправдание сказал, что он допустил это нарушение из-за большого объема уголовного дела. Из-за этого в описательно-мотивировочной части постановленного приговора судья допустил техническую ошибку при указании выводов органов предварительного расследования. Енину было вынесено предупреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU