В Ростове при сильном ветре дерево упало на коляску с ребенком
В донской столице при ураганном ветре рассохшееся дерево упало на коляску с ребенком.
Инцидент произошел в минувший понедельник днем. В тот момент, когда перед грозой поднялся сильный ветер, одно из сухих деревьев не выдержало обрушившихся на него порывов и рухнуло прямо на коляску с лежащим в ней ребенком. К счастью, малыш не пострадал и отделался только испугом. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.
- Ребенок при падении дерева не пострадал. Однако люди в шоке, - написал автор поста.
Пользователи в комментариях назвали это ужасной ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU