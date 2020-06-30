В Ростове при сильном ветре дерево упало на коляску с ребенком

30 Июнь 2020 2020-06-30T22:04:57+03:00

В Ростове дерево при урагане упало на коляску с ребенком. Фото: соцсети

Прохожие были в шоке от произошедшего

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В донской столице при ураганном ветре рассохшееся дерево упало на коляску с ребенком.

Инцидент произошел в минувший понедельник днем. В тот момент, когда перед грозой поднялся сильный ветер, одно из сухих деревьев не выдержало обрушившихся на него порывов и рухнуло прямо на коляску с лежащим в ней ребенком. К счастью, малыш не пострадал и отделался только испугом. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

- Ребенок при падении дерева не пострадал. Однако люди в шоке, - написал автор поста.

Пользователи в комментариях назвали это ужасной ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU