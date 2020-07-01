В Ростовской области пока не разрешили выйти на работу жителям категории 65+

1 Июль 2020 2020-07-01T08:21:10+03:00

В Ростове пожилым людям пока не дали разрешение на работу Фото: "КП" Архив

Пока этот запрет продлен до 12 июля

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В Ростовской области местных жителей категории 65+ пока все еще остается запретным привлекать к работе.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. В настоящее время запрет продлен до 12 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор донского региона Василий Голубев. Стоит отметить, что именно этот документ дает основание для выплат пособий по временной нетрудоспособности.

Деньги будут получать местные жители старше 65 лет. Выплаты будут производиться в период до 12 июля.

- Этот запрет не распространяется на ряд категорий сотрудников. В том числе это не касается медиков, - сказано в сообщении.

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В Ростовской области жителей старше 65 лет ждут на профосмотры.

В течение ближайших нескольких лет ими планируют охватить все население региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU