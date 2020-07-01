Казаки начнут патрулировать пляжи в донской столице

1 Июль 2020 2020-07-01T09:14:07+03:00

Проблема в том, что пляжи не готовы к купальному сезону, а народ жаждет окунуться

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Пляжи донской столицы оказались не готовы к купальному сезону.

Власти всеми силами пытаются оградить ростовчан от купания в неподготовленных для этого местах. Патрулировать пляжи выйдут даже казачьи дружины. Об этом сообщили в городской администрации вчера, 30 июня.

В ходе проверки были обнаружены несколько диких пляжей. Их выявили на острове Зелёный, Ростовском море и правом берегу реки Дон в Кумженской роще. В местах, где купание запрещено, будут установлены специальные информационные плакаты. Кроме того, отдыхающие могут получить крупные штрафы за распитие спиртных напитков и оставление детей без присмотра.

В июле к патрулированию пляжей приступят члены казачьих дружин.

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ИСТОЧНИК KP.RU