2020-07-01T17:11:46+03:00
Общество

В донском избиркоме озвучили явку на голосование

Участие в голосовании приняли больше двух миллионов человек
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области наблюдается хорошая явкаВ Ростовской области наблюдается хорошая явкаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня в России – последний день, когда можно принять участие в голосовании за поправки в Конституции. По состоянию на 15.00 1 июля на Дону участие в голосовании приняли 72,24 % граждан т.е. 2 млн 317 тысяч 624 человека.

Отметим, участки будут работать до 20.00. На них работают 16 тысяч наблюдателей.

В Ростове открыты 370 участков.

Как проходит голосование, смотрите на нашем сайте в режиме реального времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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