В донском избиркоме озвучили явку на голосование
Сегодня в России – последний день, когда можно принять участие в голосовании за поправки в Конституции. По состоянию на 15.00 1 июля на Дону участие в голосовании приняли 72,24 % граждан т.е. 2 млн 317 тысяч 624 человека.
Отметим, участки будут работать до 20.00. На них работают 16 тысяч наблюдателей.
В Ростове открыты 370 участков.
Как проходит голосование, смотрите на нашем сайте в режиме реального времени.
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ростове-на-Дону 1 июля 2020: проголосовать можно будет на любом удобном участке
ИСТОЧНИК KP.RU