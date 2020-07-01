2020-06-30T23:10:22+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ростове-на-Дону 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ростове-на-Дону 1 июля 2020: проголосовать можно будет на любом удобном участке
Виктория Никитина
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В Ростовской области состоится голосование по поправкам в Конституцию РФВ Ростовской области состоится голосование по поправкам в Конституцию РФФото: "КП" Архив
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ростове-на-Дону 1 июля 2020: поставить свою галочку "за" или "против" сможет любой желающий (заранее зарегистрировавшийся на участке или по прописке)

Сегодня, 1 июля, вся страна выйдет на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Голосование пройдет как в Ростове, так и в Ростовской области. Следите за тем, что происходит на избирательных участках в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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