Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ростове-на-Дону 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ростове-на-Дону 1 июля 2020: поставить свою галочку "за" или "против" сможет любой желающий (заранее зарегистрировавшийся на участке или по прописке)
Сегодня, 1 июля, вся страна выйдет на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Голосование пройдет как в Ростове, так и в Ростовской области. Следите за тем, что происходит на избирательных участках в режиме онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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