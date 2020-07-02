2020-07-02T08:33:52+03:00
Спорт

Тренер ФК "Ростов" не стал оценивать судейство на игре с "Краснодаром"

И заявил, что к прежним кондициям футболисты не вернутся до конца сезона
Виктория Никитина
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Валерий Карпин оставил без оценки судейство минувшей игры. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин оставил без оценки судейство минувшей игры. Фото: ФК "Ростов"
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Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин не смог оценить судейство на затянувшейся на 20 минут игре с "Краснодаром".

Он искренне недоумевает, что же можно было так долго рассматривать на этом видео повторе. По его мнению, там и с первого раза все понятно.

- Без оценки. Ничего не скажу, просматривали и просматривали (VAR). Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на VAR, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели, – заявил Карпин.

Кроме того, он отметил, что команда еще долгое время не вернется к докоронавирусной кондиции.

- Прежних кондиций не будет. Прежние – это какие? Какие были до коронавирусной паузы? Если про такие кондиции разговор, то их не будет до конца сезона, - добавил тренер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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