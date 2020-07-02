Тренер ФК "Ростов" не стал оценивать судейство на игре с "Краснодаром"
Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин не смог оценить судейство на затянувшейся на 20 минут игре с "Краснодаром".
Он искренне недоумевает, что же можно было так долго рассматривать на этом видео повторе. По его мнению, там и с первого раза все понятно.
- Без оценки. Ничего не скажу, просматривали и просматривали (VAR). Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на VAR, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели, – заявил Карпин.
Кроме того, он отметил, что команда еще долгое время не вернется к докоронавирусной кондиции.
- Прежних кондиций не будет. Прежние – это какие? Какие были до коронавирусной паузы? Если про такие кондиции разговор, то их не будет до конца сезона, - добавил тренер.
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ИСТОЧНИК KP.RU