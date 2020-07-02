На Дону явка на голосование по поправкам в Конституции превысила 78%
В Ростовской области явка на голосование по поправкам в Конституции составила 78,4%. Большинство жителей региона поддержали изменения, которые предложили внести в основной закон страны.
Как сообщили в областной избирательной комиссии, предлагаемые поправки в Конституции поддержали 83,54% тех, кто отдал свой голос на избирательных участках. Выяснилось, что нарушений в ходе общероссийского голосования выявлено не было.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По данным Центральной избирательной комиссии, за это время проголосовали 65% россиян. "За" - 77,93% , "против" — 21,26%.
Отметим, что в этом году на голосовании избирательные пункты открылись на ЖД-вокзале и даже в международном аэропорту "Платов".
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ИСТОЧНИК KP.RU