Определился судейский состав на матч "Крылья Советов" - "Ростов"

2 Июль 2020 2020-07-02T19:47:11+03:00

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В Самаре в скором времени состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ростов». Сегодня был определен судейский состав на предстоящую игру. Встречу рассудит бригада Николая Волошина. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Ассистентами судьи были заявлены Константин Шаламберидзе и Дмитрий Чельцов. Резервным судьей будет Евгений Буланов. А за работу системы VAR будет отвечать Василий Казарцев, а в помощь ему определили Тихона Калугина. Инспектором назначен Эдуард Малый.

Напомним, что противостояние футбольных клубов пройдет в Самаре 4 июля в 18:30.

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