В Ростове полицейская ГАЗель столкнулась с отечественным автомобилем

2 Июль 2020 2020-07-02T22:32:50+03:00

В Ростове полицейская машина столкнулась с отечественным авто. Фото: соцсети

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В донской столице случилась авария с участием полицейского автомобиля.

Инцидент произошел на улице Павлодарской в районе дома № 25 около трех часов дня сегодня, 2 июля. Правоохранители на ГАЗели ехали с включенными проблесковыми маячками. На повороте микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-21154, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

- Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU