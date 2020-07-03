Ростовчанам предложили выбрать имена малышам-капибарам

3 Июль 2020 2020-07-03T08:32:45+03:00

Надо подобрать такие, чтоб начинались на букву "В"

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В ростовском зоопарке предложили горожанам выбрать имена для родившихся недавно капибар.

Сотрудники долго не могли определить пол малышей, потому что они все время проводили с матерью. Но теперь стало ясно, что родились два мальчика.

Маленькие капибары появились на свет полтора месяца назад. Пока у них нет имен. Напомним, что, по традиции зоопарка, этом году все клички новорожденных животных должны начинаться на букву «В». Предложить свои варианты имени для малышей можно в соцсетях ростовского зоопарка. Имена, которые понравились больше всего, будут опубликованы 6 июля.

- Братья очень активные, любознательные и энергичные. Много времени проводят в бассейне, выясняя «кто сильнее», - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.

Подписчики уже вовсю предлагают варианты имен. Так, назвать капибар хотят Вермут и Винчик, Вильям и Вальтер, Вака и Вука, Вилли и Валли.

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ИСТОЧНИК KP.RU