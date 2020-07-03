Бани на колесах: в каких районах Ростова самые душные автобусы

3 Июль 2020 2020-07-03T08:57:20+03:00

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В Ростове эксперты провели расследование и выяснили, какие автобусные маршруты не оснащены кондиционерами. О результатах проверки сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».

Таким образом, стало известно, что менее других оснащены кондиционерами автобусы, которые едут курсирующие до Суворовского, всего 10% от всего подвижного состава. На 22% оснащены системой кондиционирования автобусы, движущиеся к Стройгородку.

Больше половины автобусов, курсирующих до проспекта Ленина, являются комфортабельными, кондиционеры установлены в 52% из них. До ГПЗ-10 едет 63% автобусов, оборудованных кондиционерами, до Туполева - 70%, а до Александровки — 78%.

Маршруты, которые проходят через Днепровский, Левенцовку и СЖМ, обеспечены комфортабельными автобусами более, чем на 80%.

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Водители не включают кондиционеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU