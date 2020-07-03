Из-за опасного сближения самолетов над Ростовом уволили старшего диспетчера
После инцидента с едва не столкнувшимися в небе самолетами был уволен главный диспетчер, из-за невнимательности которого чуть и не произошла авария.
Напомним, что два самолета компаний S7 и Emirates Airlines едва не столкнулись из-за того, что диспетчер не обратил внимание на опасное сближение воздушных судов. К счастью, трагедии удалось избежать, благодаря расторопности другого диспетчера и внимательности пилотов, которые заметили друг друга в небе. Более внимательный диспетчер отвечал за другой участок, но заметил, что между самолетами остались каких-то 150 метров по вертикали. После этого он обратившись к нецензурной лексике привлек внимание коллеги, вследствие чего и были приняты меры, которые помогли миновать столкновения.
38-летний диспетчер Константин Иванов нарушил в этот момент сразу пять пунктов "Технологии работы". Мужчина не проанализировал обстановку на предмет потенциальных конфликтных ситуаций. А также он не контролировал развитие воздушной обстановки и не следил за изменением высоты полета самолетов, и кроме того, не проинформировал пилотов об их взаимном положении, не принял экстренных мер для разрешения конфликта, и ко всему прочему - общался с коллегой на посторонние темы. Об этом сообщает канал РенТВ.
Стоит отметить, что и его 55-летний товарищ Евгений Тишенин нарушил три пункта инструкции: он отвлекался на посторонние разговоры с коллегой. А старший диспетчер Юрий Горячев тем временем не следил за работой подчиненных.
По итогу диспетчеров Иванова и Тишенина отправили на тренажеры и на подтверждение квалификации. А старший диспетчер был в итоге уволен.
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ИСТОЧНИК KP.RU