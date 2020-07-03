Из-за опасного сближения самолетов над Ростовом уволили старшего диспетчера

3 Июль 2020 2020-07-03T19:58:08+03:00

В Ростове уволили главного диспетчера, который едва не допустил столкновение самолетов в небе над Ростовом Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

После инцидента с едва не столкнувшимися в небе самолетами был уволен главный диспетчер, из-за невнимательности которого чуть и не произошла авария.

Напомним, что два самолета компаний S7 и Emirates Airlines едва не столкнулись из-за того, что диспетчер не обратил внимание на опасное сближение воздушных судов. К счастью, трагедии удалось избежать, благодаря расторопности другого диспетчера и внимательности пилотов, которые заметили друг друга в небе. Более внимательный диспетчер отвечал за другой участок, но заметил, что между самолетами остались каких-то 150 метров по вертикали. После этого он обратившись к нецензурной лексике привлек внимание коллеги, вследствие чего и были приняты меры, которые помогли миновать столкновения.

38-летний диспетчер Константин Иванов нарушил в этот момент сразу пять пунктов "Технологии работы". Мужчина не проанализировал обстановку на предмет потенциальных конфликтных ситуаций. А также он не контролировал развитие воздушной обстановки и не следил за изменением высоты полета самолетов, и кроме того, не проинформировал пилотов об их взаимном положении, не принял экстренных мер для разрешения конфликта, и ко всему прочему - общался с коллегой на посторонние темы. Об этом сообщает канал РенТВ.

Стоит отметить, что и его 55-летний товарищ Евгений Тишенин нарушил три пункта инструкции: он отвлекался на посторонние разговоры с коллегой. А старший диспетчер Юрий Горячев тем временем не следил за работой подчиненных.

По итогу диспетчеров Иванова и Тишенина отправили на тренажеры и на подтверждение квалификации. А старший диспетчер был в итоге уволен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет начал проверку по факту опасного сближения самолетов над Ростовом.

Также в деле будет разбираться Южная транспортная прокуратура.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU