В Ростове только один водоем оказался пригоден для купания

3 Июль 2020 2020-07-03T21:50:31+03:00

В Ростове лишь один пляж оказался пригоден для купания Фото: "КП" Архив

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В Ростове из всех водоемов только один оказался пригодным для купания.

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Водоемы донской столицы оказались самыми грязными из всей области, а состояние реки Дон и вовсе оставляет желать лучшего.

Сейчас специалисты регулярно проверяют воду в местах купания по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Стоит отметить, что паразитов и опасных вирусов в водоемах Ростовской области уже давно не находили. А вот что касается микробиологических показателей, то водоемы Ростова самые грязные в регионе.

Проверки воды проводятся на городском пляже на левом берегу Дона, пляже в парке «Дружба» на Северном водохранилище, пляже Зеленого острова, пляже ТЭЦ-2, в Соленом озере. Кроме того, есть места, в которых ростовчане купаются, несмотря на запрет, а именно Сурб-Хач, Ростовское море, Голубое озеро. В этих водоемах тоже проводится забор воды для проверки на качество.

Исследования показывают, что на данный момент по микробиологическим показателям для купания подходит только Соленое озеро, все остальные водоемы загрязнены различными микроорганизмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU