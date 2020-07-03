В Ростовской области заработают детские сады и бассейны

3 Июль 2020 2020-07-03T22:07:10+03:00

И на пляжах отдыхать теперь тоже можно официально

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В донском регионе объявлены новые послабления режима самоизоляции. Постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новые смягчительные меры вступят в силу с 6 июля. С понедельника возобновят работу детские сады и другие дошкольные учреждения. Гостиницы теперь в полном объёме могут принимать гостей (ранее разрешалось вселять только командировочных). Кроме того, разрешается проводить тренировки на спортивных объектах в группах численностью не более 25 человек. И начнут работу бассейны.

Недавно в области было дано разрешение открыть парикмахерские. Теперь же могут функционировать все салоны красоты, включая даже те, которые оказывают косметологические услуги. Исключением пока остаются спа-центры.

И, наконец, самое долгожданное - официальное разрешение посещать пляжи. Дончане, конечно, и так отдыхали на них с начала лета, но теперь они могут делать это с чистой совестью.

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ИСТОЧНИК KP.RU