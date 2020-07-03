2020-07-03T22:07:10+03:00
Общество

В Ростовской области заработают детские сады и бассейны

И на пляжах отдыхать теперь тоже можно официально
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове готов новый пакет послаблений режима самоизоляцииВ Ростове готов новый пакет послаблений режима самоизоляцииФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донском регионе объявлены новые послабления режима самоизоляции. Постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новые смягчительные меры вступят в силу с 6 июля. С понедельника возобновят работу детские сады и другие дошкольные учреждения. Гостиницы теперь в полном объёме могут принимать гостей (ранее разрешалось вселять только командировочных). Кроме того, разрешается проводить тренировки на спортивных объектах в группах численностью не более 25 человек. И начнут работу бассейны.

Недавно в области было дано разрешение открыть парикмахерские. Теперь же могут функционировать все салоны красоты, включая даже те, которые оказывают косметологические услуги. Исключением пока остаются спа-центры.

И, наконец, самое долгожданное - официальное разрешение посещать пляжи. Дончане, конечно, и так отдыхали на них с начала лета, но теперь они могут делать это с чистой совестью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове только один водоем оказался пригоден для купания.

Подходящие условия оказались только на Соленом озере.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области заработают детские сады и бассейны
В Ростове только один водоем оказался пригоден для купания
Халява закончилась: в Ростове за парковку снова надо будет платить
Из-за опасного сближения самолетов над Ростовом уволили старшего диспетчера
"Ласточка" из Ростова в Туапсе будет продлена до Сочи
В Ростовской области более 50 спасателей тушат крупный лесной пожар
В Красносулинском районе из водоемов достали трупы двух мужчин
Тарифы на размещение агитационных материалов на сайте KP.RU
В Ростове огромная ветка дерева упала на линию электропередач
В Ростове разыскивают нуждающегося в медицинской помощи 14-летнего подростка
Совариум и мини-зоопарк «Сочи Парка» ждут гостей
Оптимизация сроков ремонтов на Ростовской АЭС обеспечила дополнительную выработку в первом полугодии
Один из лучших бомбардиров ЮФЛ перешел в ФК «Ростов»
В Ростове задержали мужчину, ограбившего банк с гранатой в руках
Ученые ЮФУ разработали программу, не имеющую мировых аналогов
Жара до 41 градусов в Ростове-на-Дону: в МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Из Ростова возобновили движение автобусов в ЛНР и ДНР
Платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс интегрировал ВТБ
Дончанин лишился более 225 тысяч рублей после разговора с мошенником
В Ростове-на-Дону выберут самую красивую замужнюю женщину
Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 июля 2020 года: в донской столице 51 новый заболевший COVID-19
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку
Бани на колесах: в каких районах Ростова самые душные автобусы
Ростовчанам предложили выбрать имена малышам-капибарам
В Ростове полицейская ГАЗель столкнулась с отечественным автомобилем
Экс-супруга Гуфа просит помочь страдающей от рака четырехлетней малышке
В Ростове появятся новые светильники и остановки
Определился судейский состав на матч "Крылья Советов" - "Ростов"