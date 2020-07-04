Как в «Пункте назначения»: в Ростове-на-Дону из грузовика посыпались трубы

4 Июль 2020 2020-07-04T10:16:50+03:00

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В донской столице, накануне, третьего июля, произошла серьезная авария. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, ДТП случилось на подъеме с Всесоюзной на ГПЗ-10.

- Заезд с Западного моста. Только что из грузовика высыпались трубы. Как в фильме «Пункт назначения», - рассказали очевидцы. За малым одна из арматур не угодила в «Оку», - рассказали в паблике свидетели инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Ростове на Ленина из-за открытого люка произошла авария. «Киа» угодила в него колесом, после чего иномарку отбросило в сторону, и она угодила в «Вольво».

ИСТОЧНИК KP.RU