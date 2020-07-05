2020-07-05T09:37:00+03:00
Происшествия

В Ростовской области два человека пострадали в результате столкновения такси и «Мазды»

Авария произошла в Таганроге
Иван ТИМОФЕЕВ
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Машина врезалась в металлическое ограждение. Фото: соцсетиМашина врезалась в металлическое ограждение. Фото: соцсети
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В Ростовской области, в Таганроге, накануне, 4 июля, произошло серьезное ДТП. Водитель такси совершал поворот и не уступил преимущество в движении «Мазде». В результате машины столкнулись От удара такси отбросило на металлическое ограждение и дорожный знак.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир такси. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

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Дело едва не закончилось дракой

В донской столице, третьего июля, произошла ссора между водителем маршрутки и пассажиром. Как рассказали в городских соцсетях очевидцы, мужчина заступился за бабушку, которую шофер не пускал в салон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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