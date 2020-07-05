В Ростовской области два человека пострадали в результате столкновения такси и «Мазды»
В Ростовской области, в Таганроге, накануне, 4 июля, произошло серьезное ДТП. Водитель такси совершал поворот и не уступил преимущество в движении «Мазде». В результате машины столкнулись От удара такси отбросило на металлическое ограждение и дорожный знак.
- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир такси. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
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Дело едва не закончилось дракой
В донской столице, третьего июля, произошла ссора между водителем маршрутки и пассажиром. Как рассказали в городских соцсетях очевидцы, мужчина заступился за бабушку, которую шофер не пускал в салон.
ИСТОЧНИК KP.RU