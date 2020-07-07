С супруги бывшего губернатора донского региона суд списал долги за воду

7 Июль 2020 2020-07-07T15:46:13+03:00

В прошлом году компания, где она является учредителем, заработала больше девяти миллионов рублей

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Арбитражный суд Ростова-на-Дону взыскал с жены бывшего губернатора Дона Зои Чуб чуть больше 20 тысяч рублей. Как сказано в картотеке суда эту сумму компания женщины задолжала городскому водоканалу.

Чуб Зоя Акимовна является индивидуальным предпринимателем. В 2020 году с марта по апрель ее предприятие не оплачивала холодное водоснабжение и водоотведение. Накопилась задолженность в размере 20,2 тысяч рублей. АО обратилась в суд, чтобы получить деньги за предоставленные услуги. В результате судья принял решение взыскать с ее компании средства и передать их в пользу городского водоканала.

Интересно, что по данным открытых источников Зоя Чуб является соучредителем ООО "Донская лоза". Компания занимается доставкой продуктов питания в рестораны. По итогам 2019 года предприятие получило 9,087 миллионов рублей выручки с чистым убытком 521 тысяч рублей.

Напомним, что Владимир Чуб был первым губернатором Ростовской области, который занял этот пост в результате выборов. На руководящей должности он проработал с 1996 по 2010 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU