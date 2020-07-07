В Ростове располневшие крысы устроили бега рядом с супермаркетом

7 Июль 2020 2020-07-07T21:35:22+03:00

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В одном из ростовских магазинов грызуны устроили крысиные бега.

Местная жительница ждала такси на улице Максима Горького. И тут вдруг невольно стала свидетельницей крысиных бегов. Одну из участниц «эстафеты», ростовчанка даже успела снять на видео. По ее словам, она шла третьей, в этой гонке.

Судя по всему, грызуны уже не в первый раз прошмыгивают в торговый павильон. Запись жительница донской столицы выложила в одном из городских пабликов соцсети. Подписчики не смогли устоять и стали активно комментировать происходящее.

«Кстати, вполне себе упитанный крыс получился на эко продуктах», «Даже крысы выбирают правильные продукты, главное, чтобы мы после них их не выбрали», «Бронзовая призёрша», - высказались они.

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О произошедшем рассказала местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU