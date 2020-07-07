«Когда жара уже надоела»: ростовчане во дворе нарядили елку

7 Июль 2020 2020-07-07T21:41:11+03:00

В Ростове в аномальную жару местные жители нарядили дворовую елку. Фото: соцсети

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В донской столице кто-то из заскучавших по новогодним праздникам ростовчан решил украсить во дворе елку.

В один из дней, встав поутру, жители Ростова обнаружили, что кто-из их соседей нарядил маленькую дворовую елочку. На ней висело множество новогодних украшений, включая мерцающие фонарики и мишуру.

Ростовчане не удержались и сфотографировали красавицу в новогоднем убранстве. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

- Июль. Когда жара уже надоела, - написал автор фотографий.

Ростовчане развили бурную дискуссию и весьма эмоционально прокомментировали происходящее.

«Мы тоже сегодня повесили в квартире гирлянды», «Это лучшее, что я могла увидеть за сегодня», «Еще бы снега», - написали ростовчане.

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Высокая температура сохранится в течение 8 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU