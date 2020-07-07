«Когда жара уже надоела»: ростовчане во дворе нарядили елку
В донской столице кто-то из заскучавших по новогодним праздникам ростовчан решил украсить во дворе елку.
В один из дней, встав поутру, жители Ростова обнаружили, что кто-из их соседей нарядил маленькую дворовую елочку. На ней висело множество новогодних украшений, включая мерцающие фонарики и мишуру.
Ростовчане не удержались и сфотографировали красавицу в новогоднем убранстве. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.
- Июль. Когда жара уже надоела, - написал автор фотографий.
Ростовчане развили бурную дискуссию и весьма эмоционально прокомментировали происходящее.
«Мы тоже сегодня повесили в квартире гирлянды», «Это лучшее, что я могла увидеть за сегодня», «Еще бы снега», - написали ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU