В Ростове побит державшийся больше 80 лет температурный рекорд

7 Июль 2020 2020-07-07T21:45:16+03:00

В Ростове сегодня побит температурный рекорд за 82 года Фото: "КП" Архив

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В донской столице впервые за 82 года побит температурный рекорд.

Сегодняшний день, 7 июля, стал самым жарким за многолетнюю историю метеонаблюдений.

На сайте Гидрометцентра РФ сообщили, что температура воздуха в 15:00 составляла +39,3 градусов. Стоит отметить, что это выше, чем прошлый рекорд, который был установлен в 1938 году (+38 градусов). А год назад в этот день столбик термометра днем едва достигал +29 градусов.

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Высокая температура сохранится в течение 8 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU