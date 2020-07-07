В Ростове побит державшийся больше 80 лет температурный рекорд
В донской столице впервые за 82 года побит температурный рекорд.
Сегодняшний день, 7 июля, стал самым жарким за многолетнюю историю метеонаблюдений.
На сайте Гидрометцентра РФ сообщили, что температура воздуха в 15:00 составляла +39,3 градусов. Стоит отметить, что это выше, чем прошлый рекорд, который был установлен в 1938 году (+38 градусов). А год назад в этот день столбик термометра днем едва достигал +29 градусов.
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Высокая температура сохранится в течение 8 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU