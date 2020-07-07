Незваный гость: мужчина несколько дней подряд обворовывал приятельницу в Ростове

7 Июль 2020 2020-07-07T21:49:02+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 26-летний молодой человек приходил изо дня в день в гости к своей знакомой. Ничего не подозревающая ростовчанка радушно принимала гостя, а тот постепенно выносил из ее квартиры драгоценности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу украшений, девушка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Общая сумма нанесенного ущерба составила 86 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU