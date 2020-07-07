Очередное сухое дерево рухнуло на припаркованную под ним иномарку

7 Июль 2020 2020-07-07T21:52:55+03:00

В Ростове еще одно дерево упало на машину. Фото: соцсети

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В донской столице высохшее дерево прижало припаркованную под ним машину.

Инцидент произошел 7 июля в Октябрьском районе города. Иномарка была припаркована во дворе на улице Тельмана в районе дома № 20. Сухое дерево в этот момент находилось примерно в метре от него.

Но в какой-то момент разразился сильный ветер, он-то и повалил аварийное дерево на машину. В связи с этим, у машины оказалось разбито стекло и помята крыша.

О произошедшем очевидцы сообщили в одном из городских пабликов в соцсети. Теперь экспертам предстоит выяснить, во сколько обойдется ремонт поврежденного авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU