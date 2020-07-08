В донской столице аномальная жара вызвала перебои с электричеством

8 Июль 2020 2020-07-08T08:37:54+03:00

В Ростове из-за жары массово произошли перебои с электричеством Фото: "КП" Архив

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Минувшей ночью в Ростове массово произошли аварии на линиях электроснабжения. Причиной их возникновения стала аномальная 40-градусная жара. Из-за высоких температур многократно возросли нагрузки на системы электроснабжения, что повлекло отказ электрооборудования и временные ограничения энергоснабжения. Устранять последствия аварий отправились сразу 12 бригад - 48 человек и 17 единиц техники.

- В случае возникновения аварийных ситуаций система автоматического включения резерва филиала АО «Донэнерго» РГЭС перераспределяет нагрузки, это позволяет не допустить более серьезных сбоев, когда без света горожане смогут остаться на более длительный срок, чем несколько часов, - сообщили в пресс-службе "Донэнерго".

Так, перебои произошли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах донской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU