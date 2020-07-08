2020-07-08T08:37:54+03:00
Происшествия

В донской столице аномальная жара вызвала перебои с электричеством

Неполадки устраняли 12 бригад одновременно
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове из-за жары массово произошли перебои с электричествомВ Ростове из-за жары массово произошли перебои с электричествомФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Ростове массово произошли аварии на линиях электроснабжения. Причиной их возникновения стала аномальная 40-градусная жара. Из-за высоких температур многократно возросли нагрузки на системы электроснабжения, что повлекло отказ электрооборудования и временные ограничения энергоснабжения. Устранять последствия аварий отправились сразу 12 бригад - 48 человек и 17 единиц техники.

- В случае возникновения аварийных ситуаций система автоматического включения резерва филиала АО «Донэнерго» РГЭС перераспределяет нагрузки, это позволяет не допустить более серьезных сбоев, когда без света горожане смогут остаться на более длительный срок, чем несколько часов, - сообщили в пресс-службе "Донэнерго".

Так, перебои произошли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах донской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове побит державшийся больше 80 лет температурный рекорд.

В 1938 году 7 июля температура достигла +38 градусов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка для спасения от жары вышла на прогулку в центре города в нижнем белье
Медали и премии Академии наук РФ получат молодые ученые ЮФУ
В донской столице аномальная жара вызвала перебои с электричеством
На некоторых ростовских улицах до конца года будет перекрыто движение транспорта
В Новочеркасске мужчина напал с топором на полицейских
Очередное сухое дерево рухнуло на припаркованную под ним иномарку
Незваный гость: мужчина несколько дней подряд обворовывал приятельницу в Ростове
В Ростове побит державшийся больше 80 лет температурный рекорд
«Когда жара уже надоела»: ростовчане во дворе нарядили елку
В Ростове располневшие крысы устроили бега рядом с супермаркетом
Маски, перчатки, столовые – по графику: в Ростове открылись пришкольные летние лагеря
Прокуратура проверит живой уголок с замученными животными в Таганроге
С супруги бывшего губернатора донского региона суд списал долги за воду
«С честью служить на благо Родины»: Первый выпуск лейтенантов состоялся в военном учебном центре ДГТУ