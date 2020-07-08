2020-07-08T09:09:26+03:00
Общество

Ростовчанка для спасения от жары вышла на прогулку в центре города в нижнем белье

Кое-сто из ростовчан осудил автора снимков
Виктория Никитина
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Ростовчанка в нижнем белье прогулялась по центру города. Фото: соцсетиРостовчанка в нижнем белье прогулялась по центру города. Фото: соцсети
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В Ростове уставшая от жары вышла на прогулку в центре города в одном лишь нижнем белье.

Дама в трусах и лифчике, как ни в чем не бывало прогуливалась по Большой Садовой. Кто-то из прохожих сфотографировал красотку в вызывающем наряде. Снимки потом были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

В сообществе, разумеется начали активное обсуждение ростовчанки. Нашлись, разумеется, и те, кто осудил автора за публикацию подобных снимков.

«Зачем выкладывать подобное? Вы не имеете понятия, что у нее происходит в жизни. Бессердечные люди», «Вот почему на пляже это нормально, а по улице нельзя, жарко же? Пора менять традиции», - написали ростовчане.

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Во время ночной прогулки новый знакомый заставил ростовчанку раздеться.

А после скрылся, забрав телефон девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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