2020-07-08T18:56:37+03:00
Общество

В Ростовской области открыли для купания больше 50 пляжей

Власти попросили дончан не посещать дикие пляжи
Виктория Никитина
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В Ростовской области для дончан открылись более 50 пляжейВ Ростовской области для дончан открылись более 50 пляжейФото: "КП" Архив
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В донском регионе, наконец, объявили о начале купального сезона.

Сейчас по всей Ростовской области действуют более 50 пляжей. Там , после томительного ожидания, смогут искупаться местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Кроме того, власти настоятельно попросили дончан воздержаться от купания на "диких пляжах". Отдых в таких местах нередко оборачивается плачевно.

- Практика показывает, что жители и гости Ростовской области массово приходят на «дикие пляжи» — места, где не проведена подготовительная работа, не обследовано дно и нет спасателей. И хотя в ходе профилактических мероприятий спасатели убеждают купающихся покинуть акватории, люди продолжают рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах. Особенно это касается детей и подростков, - отметил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Стоит отметить, что с начала 2020 года донские спасатели оказали помощь уже 21 жителю, в том числе двоим детям.

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В Ростовской области будут открыты 100 пляжей, из них 20 заработают впервые.

Подготовка к купальному сезону идет вовсю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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