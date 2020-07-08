2020-07-08T19:28:05+03:00
Происшествия

За несколько дней до нападения мачехи на 6-летнего пасынка семью навещали проверяющие из ПДН

В тот день проверка заключила, что детям ничего не угрожает
Виктория Никитина
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В Ростовской области на днях проверяли семью мачехи, пытавшейся кастрировать пасынкаВ Ростовской области на днях проверяли семью мачехи, пытавшейся кастрировать пасынкаФото: "КП" Архив
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В Ростовской области инспекция по делам несовершеннолетних в минувшую пятницу осуществляла плановую проверку в той самой семье, где мачеха попыталась кастрировать шестилетнего пасынка. Напомним, что семья давно состояла на учете в ПДН.

В тот день проверяющие сделали вывод о том, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. А уже через несколько дней молодая мать и по совместительству мачеха снова приложилась к спиртному. После этого женщина решила вздремнуть, а шестилетний пасынок расшумелся и она решила его проучить.

Сначала она ударила его по голове, затем повалила на пол и нанесла удар кухонным ножом в область полового органа малыша. Мальчика вовремя доставили в больницу, зашили рану и вернули обратно родному отцу и закладывающей за воротник мачехе.

По факту произошедшего следователи начали проверку. 33-летняя дончанка долго не признавала свою вину, но в конце концов сдалась и показала, как на самом деле все было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Ростове мачеха пыталась кастрировать шестилетнего мальчика из-за того, что тот мешал ей спать.

На допросе женщина вначале отрицала вину, но потом все рассказала и при этом даже не раскаялась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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За несколько дней до нападения мачехи на 6-летнего пасынка семью навещали проверяющие из ПДН
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