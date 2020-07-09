Стив Джобс на донской земле: в Ростове появилось необычное граффити

9 Июль 2020 2020-07-09T18:25:42+03:00

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Внимательные жители Ростова-на-Дону заметили, что на одной из стен заброшенного здания появилось интересное граффити. На рисунке художник изобразил знаменитого на весь мир бизнесмена и изобретателя Стива Джобса. Об этом сообщили внимательные горожане в социальных сетях.

Масштабный рисунок появился на пересечении улиц Шолохова и 2-ой Кизитериновской. Молодой Джобс застыл в своем классическом образе, держа в руках красное яблоко. Недвусмысленную отсылку к мировому бренду дополнили мудрой фразой, которую когда-то произнес американский предприниматель.

"Есть только один способ проделать большую работу - полюбить ее", - написал знаменитую цитату художник.

Стоит отметить, что подписчики городского сообщества, где появился пост, по достоинству оценили творчество.

- Поистине талантливые люди такое ресуют это! - оставила комментарий девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU