Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"
Руководство донского футбольного клуба приняло решение не продавать нападающего Элдора Шомуродова.
За 25-летнего форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова бельгийский футбольный клуб "Гент" предлагал 5 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне Шомуродов принял участие уже в 25 матчах РПЛ, в которых набрал 11+6 очков по системе гол+пас.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения.
Нападающему исполнилось 25 лет.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU