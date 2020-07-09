Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"

9 Июль 2020 2020-07-09T19:22:13+03:00

За футболиста предлагали пять миллионов рублей

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Руководство донского футбольного клуба приняло решение не продавать нападающего Элдора Шомуродова.

За 25-летнего форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова бельгийский футбольный клуб "Гент" предлагал 5 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Шомуродов принял участие уже в 25 матчах РПЛ, в которых набрал 11+6 очков по системе гол+пас.

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Нападающему исполнилось 25 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU