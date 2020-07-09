В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств
В донском регионе за прошедший период 2020 года провели плановые проверки аптек.
По итогу проверок была изъята крупная партия недоброкачественных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Стоит отметить, что в Ростовской области регулярно осуществляется контроль оборота лекарств. В аптеках постоянно отбирают медикаменты для проведения экспертизы качества и эффективности.
- Если препарат оказывается недоброкачественным, то его убираются с продажи. С начала года это коснулось 2703 упаковки лекарств, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства.
Его должны были изъять из обращения еще в феврале этого года.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU