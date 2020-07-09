В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств

9 Июль 2020 2020-07-09T20:19:34+03:00

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В донском регионе за прошедший период 2020 года провели плановые проверки аптек.

По итогу проверок была изъята крупная партия недоброкачественных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Стоит отметить, что в Ростовской области регулярно осуществляется контроль оборота лекарств. В аптеках постоянно отбирают медикаменты для проведения экспертизы качества и эффективности.

- Если препарат оказывается недоброкачественным, то его убираются с продажи. С начала года это коснулось 2703 упаковки лекарств, - говорится в сообщении.

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В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства.

Его должны были изъять из обращения еще в феврале этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU