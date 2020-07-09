2020-07-09T20:19:34+03:00
Происшествия

В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств

Контроль оборота лекарств проводится в регионе регулярно
Виктория Никитина
Поделиться:
В донских аптеках обнаружили недоброкачественные лекарстваВ донских аптеках обнаружили недоброкачественные лекарстваФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донском регионе за прошедший период 2020 года провели плановые проверки аптек.

По итогу проверок была изъята крупная партия недоброкачественных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Стоит отметить, что в Ростовской области регулярно осуществляется контроль оборота лекарств. В аптеках постоянно отбирают медикаменты для проведения экспертизы качества и эффективности.

- Если препарат оказывается недоброкачественным, то его убираются с продажи. С начала года это коснулось 2703 упаковки лекарств, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства.

Его должны были изъять из обращения еще в феврале этого года.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств
Жители донской столицы пожаловались на опасный для жизни перекресток
Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"
Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа
Стив Джобс на донской земле: в Ростове появилось необычное граффити
В Ростове автобус сбил 10-летнего мальчика : школьник в больнице
На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей
В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком
Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада
Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей
Губернатор Василий Голубев раскритиковал коронавирусные меры и общественный транспорт в Ростове
Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе